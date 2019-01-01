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حوادث

حبس المتهم بانتحال صفة رجل مباحث لسرقة المواطنين بقصر النيل

الخميس 25/يوليه/2019 - 05:44 م
جريدة الدستور
نجلاء رفاعي
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أمرت نيابة قصر النيل الجزئية، الخميس، حبس المتهم بانتحال صفة رجل مباحث لسرقة المواطنين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بداية الواقعة، أثناء مرور قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة قصر النيل، لتفقد الحالة الأمنية، حيث استغاث بهم أحد المواطنين – طالب-، مؤكدًا أنه حال سيره بشارع كورنيش النيل، استوقفه أحد الأشخاص - أدلى بأوصافه التقريبية - وادعى أنه أحد أفراد الشرطة، وطلب منه إبراز تحقيق شخصيته وهاتفه المحمول، وأثناء ذلك خطف الهاتف ولاذ بالفرار.

على الفور تم تتبع خط سير هروب المتهم، وضبطه، حيث تبين أنه عاطل، سبق اتهامه فى 9 قضايا.
وعُثر بحوزته على الهاتف المحمول، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وانتحاله صفة فرد شرطة بقصد الاستيلاء على متعلقات المواطنين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.
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