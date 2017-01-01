فرنسا تريد التمكن من الرد عسكريا في الفضاء

أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي الخميس، أن باريس تنوي تطوير قدراتها للدفاع الذاتي لحماية أقمارها الاصطناعية وتعزيز إمكاناتها لمراقبة الفضاء الذي يتحول أكثر وأكثر ساحة عسكرية تتواجه فيها الدول العظمى.



وقالت من قاعدة ليون مون فردان الجوية (جنوب شرق) "بات الفضاء ساحة للجيوش الحليفة والعدوة. وفي حين أن وقت الصمود أصبح أقصر، يتعين علينا التحرك. وأن نكون مستعدين".



وأضافت "تقوم أقمار اصطناعية باعمال تجسس وتشويش: سبل عرقلة أو القضاء او تدمير قدرات الاعداء الفضائية موجودة وتتطور".



وذكرت بقضية "القمر الاصطناعي التجسسي" الروسي لوش أولامب الذي حاول في 2017 الاقتراب من القمر الاصطناعي العسكري الفرنسي الايطالي أثينا فيدوس.



وتخوض القوى الكبرى في العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة والصين وروسيا، منذ سنوات سباقا للهيمنة على الفضاء.