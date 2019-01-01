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مصر

مصر للطيران تبدأ نقل الحجاج الفلسطينيين..غدًا

الخميس 25/يوليه/2019 - 05:42 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمود السعدى
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تواصل مصر للطيران، تسيير رحلاتها الجوية من المطارات المصرية إلى الأراضي المقدسة لنقل ضيوف بيت الله الحرام، لأداء مناسك الحج الشريف لهذا العام، في إطار الجسر الجوي الذي تنفذه الشركة.
ومن المقرر أن تُسيّر الشركة، غدًا الجمعة، أولى رحلاتها الجوية لنقل الحجاج الفلسطينيين من مطار القاهرة الدولى إلى مطار جدة الدولى، فى إطار اتفاقية التعاون بين مصر للطيران والسفارة الفلسطينية بالقاهرة، والتى تقتضى بالتزام الشركة بنقل الحجاج الفلسطينيين إلى الأراضى المقدسة، اثناء موسم الحج بمرحلتى السفر والوصول.
وتسير الشركة، رحلات الحجاج الفلسطينيين بداية من غد، وحتى التاسع والعشرين من الشهر الجارى، على متن طائرات من طراز 330 200 والتى تتسع لأكثر من 300 راكبا.
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