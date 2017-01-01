اتحاد الكرة المصري يحدد موعد فتح باب قيد اللاعبين للأندية

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن فتح باب قيد اللاعبين للأندية يوم الإثنين المقبل، على أن ينتهي في 29 أغسطس القادم.

وذكرت لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد في بيان رسمي لها، اليوم الخميس، أنه يحق لكل ناد يلعب في بطولة الدوري الممتاز قيد 30 لاعبًا في الموسم الجديد بينهم 4 محترفين أجانب.

وأضافت أن كل ناد سيكون له الحق في قيد لاعب واحد عربي من سورية أو فلسطين أو شمال أفريقيا، حيث سيتم معاملته في القيد معاملة اللاعب المصري، وهو ما يعني إمكانية وجود خمسة أجانب في فريق واحد.

وحددت اللجنة أربعة أجانب لأندية دوري القسم الأول، ولاعبين أجنبيين للقسم الثاني، ولاعب أجنبي واحد لأندية القسم الثالث.

وفاز الأهلي ببطولة الدوري المصري لموسم 2018 - 2019، ليتوج باللقب للمرة الحادية والأربعين في تاريخه والرابعة على التوالي.