بشرى سارة لأصحاب هواتف "آيفون" القديمة

أصدرت شركة "أبل" الأمريكية وبشكل مفاجئ تحديثًا جديدًا لنظام تشغيلها الذي يحمل أرقام "iOS 9.3.6 و10.3.4" الذي تعمل عليه أغلب أجهزة "آيفون" القديمة.



التحديث الجديد سيتيح لحاملي هذه الهواتف التمتع باستخدام التقنيات الجديدة على هواتفهم القديمة، وبخاصة الذين لا يزالون يستخدمون هواتف iPhone 4 وiPhone 5 وiPad 2 وiPad mini 2 وiPad 3 وiPad 4.



وتعاني الهواتف القديمة من "آيفون" من مشاكل في التحديث، فعلى سبيل المثال هاتف "آيفون إس 4" الذي تم إصداره في عام 2011، هذه المرة الأولى منذ تلك الفترة التي يتم تحميل برنامج جديد لتحديثه.



وتعاني هواتف "آيفون" القديمة من مشكلات تتعلق بالتحديث ومنها ما يتعلق بنظام "GPS" أو نظام الملاحة، حيث تسجل أرقام الأسبوع بأرقام مكونة من 10 أرقام.