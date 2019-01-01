إنيستا: موهبة كوبو مثيرة للإعجاب

أشاد أندريس أنيستا، لاعب برشلونة السابق، ونادي فيسل كوبة الحالي بموهبة ريال مدريد الجديدة تاكيفوسا كوبو، وقال إن موهبة مثيرة للإعجاب، وله مستقبل كبير.



وتابع: "أنا أعرف كوبو لأنني واجهته الموسم الماضي، هو لاعب لديه موهبة مثيرة للاعجاب ومستقبل كبير".



وختم: "كوبو حاليًا أحد أكثر اللاعبين الصغار الموهوبين في العالم،وبفضل ذلك جعل له مكانا في ناد كبير".



من جانب آخر يفاضل الفرنسى زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسبانى، بين رودريجو جوس والياباني تاكيفوسا كوبو للإبقاء على أحدهما فى صفوف الفريق الأول الموسم الحالي، بعد إصابة ماركو أسينسيو وغيابه عن الملاعب لفترة طويلة.



كان ماركو أسينسيو جناح ريال مدريد قد تعرض لإصابة بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي للركبة اليسرى.