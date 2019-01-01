سيبايوس ينشر صورته بقميص أرسنال

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي بشكل رسمي تعاقده مع لاعب ريال مدريد داني سيبايوس، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وقد تم الكشف عن رقم قميص اللاعب مع النادي الأحمر والأبيض، حيث سيرتدي القميص رقم 8.



وقال صاحب الـ22 عامًا في تصريحات للموقع الرسمي للفريق: "في إسبانيا نؤمن بأن اللاعبين فنانون، ولذلك هناك مهارة وإيقاع والأهم من ذلك الرغبة في الفوز. وهذا الموسم أرسنال هو لوحتي للرسم".



من جانبه علّق المدرب أوناي إيمري على الصفقة بقوله: "نحن متحمسون لرؤية سيبايوس بقميص أرسنال، إنّه لاعب موهوب ويمتلك إمكانيات فنية مذهلة".



وبحسب التقارير الصحفية فإن ريال مدريد رفض عرض توتنهام لأنّه لا يرغب في التخلي عن اللاعب بصورة نهائية وإنما إعارته لفترة مؤقتة.