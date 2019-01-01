الخميس 25 يوليه 2019 الموافق 22 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

حوادث

استمرار استبعاد "العيسوى" من انتخابات "الموسيقيين"

الخميس 25/يوليه/2019 - 04:36 م
المطرب أحمد العيسوي،
المطرب أحمد العيسوي،
طباعة
ads
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من المطرب أحمد العيسوي، التي تطالب بإلغاء قرار قبول أوراق ترشحه فى انتخابات نقابة المهن الموسيقية.

وأعلنت الجهة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهن الموسيقية السبت الماضى، استبعاد المطرب أحمد العيسوي لحيازته سجلا تجاريا حتى 2017 وهو ما يخالف اللائحة.
ads

موضوعات متعلقة

منذ 37 دقيقة

مستندات.. التحقيقات الكاملة مع "فتاة العياط" المتهمة بقتل سائق واعترافات شركائه

منذ حوالي 13 ساعة

بعد رحيله.. كيف تبنأ فاروق الفيشاوى بوفاته قبل موته بـ20 يومًا؟

منذ حوالي 14 ساعة

أسعار العملات العربية اليوم الخميس 25 يوليو2019

منذ حوالي 22 ساعة

yalla shoot ماتش الزمالك والإسماعيلى الآن بث مباشر في الدوري المصري

ads

الصور

image description

نجوم الفن يشيعون جثمان فاروق الفيشاوي

image description

بالصور.. أحمد سعد يتألق فى وايت بيتش بمارينا 5

image description

مباراة الزمالك والإسماعيلى فى الدورى المصرى

image description

مباراة تتويج الأهلى بالدورى الـ41 فى تاريخه

image description

جنازة والدة يسرا.. حضور كبير لنجوم الفن

ads

الأكثر قراءة

للمرة الثانية تجديد حبس منى الغضبان 45 يومًا في الفيديوهات الفاضحة

مستندات.. التحقيقات الكاملة مع "فتاة العياط" المتهمة بقتل سائق واعترافات شركائه

اتجاه داخل الزمالك للاستغناء عن 8 لاعبين في أعقاب خسارة الدوري

الداخلية: "السبيلي" مديرًا لمباحث الجيزة.. و"سليم" للقاهرة

ستوديو

عودة التعاون بين السيناريست خالد يوسف والمخرج أحمد علام

نادية الجندى ناعية فاروق الفيشاوي: "وداعاً يا صديق العمر"

الرئيس السيسي يستقبل وزير الطاقة الأمريكي

تعرف على سعر أغلى حذاء ركض في العالم (شاهد)

ads

رياضة

إنيستا: موهبة كوبو مثيرة للإعجاب

سيبايوس ينشر صورته بقميص أرسنال

نورمحمدوف أكثر الرياضيين الروس جنيًا للأموال

برشلونة يريد عودة دانى ألفيس

الرئيس نيوز

كيف يصل "الشعبويون" إلى سدة الحكم في العالم؟

فضائح الإخوان مع أموال التبرعات من فلسطين 1936 إلى تركيا 2019

وزير الكهرباء يشدد على رؤساء الشركات بمراجعة الفواتير قبل إصدارها

تفاصيل لقاء السيسي ووزير الطاقة الأمريكي على هامش منتدى غاز شرق المتوسط

منوعات

كتاب أبيض: الصين تحرز تقدما في الوقاية من الإعاقة

التبت تمول تعليم الطلاب الفقراء من خلال مشروع لإعادة تدوير الورق

الصين تجدد تحذيرًا باللون الأصفر من ارتفاع درجات الحرارة

"بوينج" الأمريكية تبحث سبل تصنيع طائرات بالكهرباء

كشكول

مجلس الجامعات الخاصة: منح مجانية بنسبة 5 % لعدد من الطلاب في كل كلية

انطلاق فعاليات تدريب "برنامج تكافل وكرامة" بالسويس الأزهرية

انتهاء ورش عمل رياض الأطفال لمعلمات الأقصر الأزهرية

انتهاء دورات المراجعة لمعلمى أسيوط الأزهرية

إسلام سياسي

نورا.. قناصة داعش الحسناء التي ظهرت في العراق من جديد

إجراءات صارمة داخل الإخوان بعد فضيحة سرقة التبرعات

بعد وفاة السبسي.. تونس تعلن الحداد أسبوعًا ورئيس البرلمان يتولى الرئاسة

شباب الإخوان يطالبون بفضح قادة الجماعة

مقالات الرأي
ماجد حبته
اللعب القطرى فى الصومال
مؤمن المحمدي
البلوك وحرية التعبير
جلال حمام
أكاذيب مُراسل وصدق فنان
صفوت البياضي
النزول على سطح القمر
المزيد

الثقافة

غدًا.. افتتاح عرض "المتفائل" على المسرح القومي

الأحد.. "الإنتاج الثقافى" يطلق ورش حكى بمكتبة الحضارة الإسلامية

رغم تراجعهما.. قصور الثقافة تحيي "الخيامية" و"الخزف"

"الطب الشعبى وأثره على المجتمع" بثقافة بنى سويف

صفحتنا ع الفيس بوك