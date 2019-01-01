استمرار استبعاد "العيسوى" من انتخابات "الموسيقيين"

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من المطرب أحمد العيسوي، التي تطالب بإلغاء قرار قبول أوراق ترشحه فى انتخابات نقابة المهن الموسيقية.



وأعلنت الجهة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهن الموسيقية السبت الماضى، استبعاد المطرب أحمد العيسوي لحيازته سجلا تجاريا حتى 2017 وهو ما يخالف اللائحة.

