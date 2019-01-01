نورمحمدوف أكثر الرياضيين الروس جنيًا للأموال

احتل بطل الفنون القتالية "UFC" حبيب نورمحمدوف المرتبة الأولى في تصنيف أكثر الرياضيين نجاحا في مجلة "فوربس" لعام 2019.



كما أصبح الأول من بين 40 رياضيا في مجال الرياضة والأعمال دون سن الأربعين، استند التصنيف إلى عاملين: الدخل السنوي للنجوم وشعبيتهم، أي مدى انتشار ذكرهم من قبل وسائل الإعلام، ومحركات البحث وعدد متابعيهم في الشبكات الاجتماعية، حسب المجلة.



ويبلغ دخل نورمحمدوف، البالغ من العمر 30 عامًا، 11.5 مليون دولار في السنة، في حين بلغ عدد متابعيه على إنستجرام 15.4 مليون متابع.



ولم يتلق نورمحمدوف أي هزائم بعد 11 نزالا، بالإضافة إلى ذلك، فإن شركات "تويوتا" و"جاريلا" أضيفت في قائمة الرعاة الرسميين لبطل الفنون القتالية.



ووقع نور محمدوف عقدا جديدا مع "UFC"، وفي سبتمبر ينتظره نزال مع الأمريكي داستين بوري.