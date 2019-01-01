إلغاء قرار شطب عضوية إيمان البحر درويش من "الموسيقيين"

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الخميس، بقبول الدعوى المقامة من الفنان إيمان البحر درويش، التي تطالب بإلغاء قرار شطب عضويته من نقابة المهن الموسيقية، فيما قضت برفض طلب وقف انتخابات النقابة واستمرارها في موعدها المحدد الثلاثاء المقبل.



وطالب "درويش" في طعنه بالحكم ببطلان الانتخابات لأنها جاءت مخالفة لأحكام قانون نقابة المهن الموسيقية، مؤكدًا أن هانى شاكر هو من دعا لانتخابات رغم أنه يفقد هذه الصفة، وليس له الحق فى ذلك، على حد قوله.

