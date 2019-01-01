بالأسماء.. قيادات مديرية أمن الجيزة الجدد

أعلنت وزارة الداخلية، الخميس، حركة التنقلات لعام 2019 والتي تضمنت تصعيد العديد من اللواءات إلى منصب مساعد وزير الداخلية.



وتضمنت التنقلات والتصعيدات بمديرية أمن الجيزة تولي اللواء محمد الشريف منصب مدير أمن الجيزة بعد نقله من الإسكندرية، واللواء محمود السبيلي مديرًا للإدارة العامة للمباحث خلفًا للواء رضا العمدة الذي تمت ترقيته إلى منصب مدير أمن مرسى مطروح.



بينما تمت ترقية اللواء مدحت فارس من منصب مدير المباحث الجنائية إلى منصب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث والنائب الثاني للواء سامح الحميلي قادمًا من إدارة مكافحة المخدرات، بعد نقل اللواء محمد الألفي إلى مدير الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام، واللواء محمد عبدالتواب لمنصب مدير مباحث السجون.



وتم تصعيد العميد عاصم أبو الخير، رئيس مباحث قطاع أكتوبر إلى منصب مدير المباحث الجنائية.



ومن المقرر أن يتم تنفيذ الحركة في أول أغسطس المقبل، ويعقبها اتخاذ الترتيبات اللازمة لاعتماد الحركة الداخلية لرؤساء القطاعات والمباحث والمعاونين بعد تسكين الضباط الجدد من خريجي الدفعة الجديدة.