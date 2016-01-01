برشلونة يريد عودة دانى ألفيس

منذ رحيل داني ألفيس، عن برشلونة في صيف 2016، وبرشلونة مفتقد للدعم الهجومي الكامل في مركز الرواق الأيمن.



برشلونة لديه واجي وسيرجي روبيرتو وسيميدو، لكن لا يوجد منهم من استطاع تعويض رحيل ألفيس، على الرغم من قدراتهم الجيدة.



ميسي نفسه مفتقد لدعم ألفيس، ويحلم فالفيردي بصناعة جبهة يمنى قوية لتعضيد القوة الهجومية للبرسا في الموسم المقبل.



وصرح الآخر عبر موقع التواصل الاجتماعي، وكتب ألفيس البالغ 36 عامًا على حسابه الرسمي في "إنستجرام": "تنتهي دورة أخرى في حياتي اليوم، وهي دورة مليئة بالانتصارات وبها الكثير من الخبرات... أود أن أشكر عائلة باريس سان جيرمان على الفرصة التي أتيحت لنا معا لكتابة صفحة في تاريخ النادي".