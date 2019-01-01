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رياضة

آرسنال يتفق مع ريال مدريد على ضم سيبايوس لمدة عام

الخميس 25/يوليه/2019 - 04:25 م
سيبايوس
سيبايوس
أ ش أ
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اتفق نادي آرسنال الإنجليزي مع ريال مدريد الإسباني على ضم لاعب خط الوسط داني سيبايوس، لمدة عام على سبيل الإعارة، حسبما أفادت صحيفة "آس" الإسبانية اليوم الخميس.

وذكرت الصحيفة - في تقرير - أن سيبايوس، 22 عامًا، سيلعب موسم 2019-2020 ضمن صفوف المدفعجية، بعدما قضى الأيام القليلة الماضية في إجراء الفحوصات الطبية بالنادي اللندني.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدير الفني الإسباني لنادي آرسنال، أوناي إيمري، لعب دورًا رئيسيًا في اختيار سيبايوس الانتقال إلى "الجانرز"، حيث تحدث مع اللاعب وعائلته خلال الأيام الماضية لتأكيد أنه سيضمن المشاركة في 40 مباراة مع الفريق الأول في الموسم.
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