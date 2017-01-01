هواوي تتحدى الحظر الأمريكي.. 30% نموًا في النصف الأول لـ2019

كشفت نتائج أعمال شركة هواوي العالمية، عن نمو إيراداتها بنسبة 30٪ في النصف الأول، بعد أن ضمنت بعض الفرق الإمدادات الضرورية لمواصلة الإنتاج، على الرغم من القيود المفروضة على تصدير التكنولوجيا الأمريكية، وفق ما ذكرته بلومبرج.

وضعت الولايات المتحدة شركة هواوي على قائمة سوداء للتصدير، مستندة على مزاعم متعلقة بالأمن القومي مانعة الموردين الأمريكيين من البيع لأكبر شركة في العالم لصناعة أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية وصانع الهواتف الذكية رقم 2، دون حصول المورد الأمريكي على موافقة مسبقة.

ووصفت بلومبرج نمو إيرادات هواوي بنسبة 30٪ في النصف الأول (الستة الأشهر الأولى) لعام 2019 بـ"البطيء"، إذا تمت مقارنته بالأشهر الثلاث الأولى من عام 2019، حيث وصل إلى 39٪، لكن عند مقارنة النصف الأول لـ2019 بعام 2018 يلاحظ أنه ارتفع بشكل حاد.

وتمكنت هواوي حتى الآن من زيادة العائدات، من خلال تأمين عقود معدات الشبكات من الجيل الخامس بقوة، كما قالت "بلومبرج"، وقال مؤسسها ومديرها التنفيذي "رن زنجفي" إن الشركة حققت ضربة أكثر من المتوقع من الحظر الأمريكي.

ونفت الشركة أكثر من مرة أن منتجاتها تشكل تهديدا أمنيًا.