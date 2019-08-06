خفض الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة فى المنيا

وافق محافظ المنيا على خفض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2019-2020 من 213 درجة إلى 210 درجات، على أن يبدأ ذلك بالمرحلة الثانية اعتبارًا من 6-8-2019 بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للالتحاق بالتعليم الثانوي العام.



وقال محمد عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن هذا القرار يأتي استجابة لطلبات أولياء الأمور والإدارات التعليمية المختلفة على مستوى المحافظة، بتخفيض الحد الأدنى للقبول واستكمال الكثافة ببعض المدارس بكل إدارة تعليمية، مُشيرًا إلى قيام المديرية بحصر الكثافات بالمدارس الحكومية على مستوى المحافظة والبالغ عددها 114 مدرسة.



وأوضح أن هناك حوالي 27 مدرسة لم تصل إلى الحد الأقصى للكثافات على مستوى الإدارات التعليمية المختلفة بمراكز المحافظة التسعة، لافتًا إلى السعي الدائم لإتاحة المزيد من الفرص للطلاب بجميع المراحل التعليمية بالتعاون مع أولياء الأمور.