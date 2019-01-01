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محافظات

بورسعيد تستعد لاستضافة منافسات بطولة الشركات فى مختلف الألعاب

الخميس 25/يوليه/2019 - 04:21 م
جريدة الدستور
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وجه محافظ بورسعيد، برفع درجات الاستعداد لإقامة منافسات بطولة الشركات، والتعاون لإنجاحها باعتبارها الحدث الرياضي الأبرز من حيث أعداد المشاركين وعدد اللعبات الفردية والجماعية الرياضية.

جاء ذلك خلال الاجتماع التحضيري الأول الذي عقد اليوم الخميس، استعدادًا لاستضافة المحافظة للدورة الثانية والخمسين لبطولة الشركات التي ستنطلق منتصف سبتمبر المقبل، وذلك بحضور الدكتور حسني غندر، رئيس الاتحاد العام للشركات، والدكتور محمد هاني غنيم، نائب محافظ بورسعيد، والمهندس كامل أبوزهرة، السكرتير العام للمحافظة، ومساعد مدير الأمن ورؤساء الأحياء ومديري المديريات المختصة المشاركة بالبطولة، ومن بينها الصحة والشباب والرياضة والثقافة.

وأكد المحافظ أهمية استضافة فعاليات البطولة والتي ستحدث رواجًا داخل الأسواق ما بين إقامة وتسوق في جميع الأسواق التجارية.
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