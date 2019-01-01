"هواوى" تطلق هاتفًا خاصًا من أفضل نسخة فى العالم

أصدرت شركة "هواوي" الصينية هاتفًا جديدًا بنسخة خاصة بالتعاون مع دار الأزياء الإيطالية "Moschino"، الهاتف المشترك من نوع " Honor 20 Pro" والذي يعتبر أحد أفضل الهواتف الذكية من فئته في العالم.



الهاتف الجديد جاء بنسخة جديدة ظهرت فيه لمسة دار الأزياء "Moschino"، ومن المتوقع طرحه في الأسواق قريبًا.



وظهر في التصميم أن الجهاز جاء باللون الأسود مع عبارة باللون الذهبي كتب فيها "هذا ليس هاتف Moschino"، إلى جانب شعار "HONOR" المنقوش باللون الذهبي.



ويعتبر الهاتف ثمرة التعاون بين الشركتين بعد توقيع شراكة تعاون بينهما في ديسمبر من العام الماضي.



يذكر أن الهاتف مزود بأحدث نظام تشغيل من "أندرويد"، وشاشة OLЕD بمقاس 6.1 بوصة، ودقة عرض (10802340) بيكسل، بالإضافة لحجم ذاكرة داخلية تصل لـ 128256 غيغابايت، قابلة للتوسيع، وذاكرة وصول عشوائي 68 جيجابايت، وماسح لبصمات الأصابع موضوع على حافة الهيكل من الجهة اليمنى، ومن المقرر أن تكون الكاميرا الأساسية بها ثلاثية العدسة بدقة (48+20+8) ميجابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابيكسل، وخاصية التعرف على الوجوه.