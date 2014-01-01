رسميًا.. مراسم تشييع جثمان الرئيس التونسي السبت المقبل

أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، اليوم الخميس، إجراء مراسم تشييع جثمان الرئيس التونسي الراحل باجي قايد السبسي، في جنازة رسمية، بعد غدٍ السبت.



يُذكر أن الرئيس التونسي توفي منذ ساعات، عقب نقله إلى المستشفى العسكرى بالعاصمة تونس، إثر إصابته بوعكة صحية شديدة ألمت به، سبقها صراع شديد مع المرض.



ويعد الباجي قايد السبسي هو خامس رئيس للجمهورية التونسية منذ إعلان الجمهورية في تونس في 25 يوليو 1957، وهو أوّل رئيس تونسى منتخب انتخابًا حرًا مباشرًا وديمقراطيًا، وذلك في 21 ديسمبر 2014 بنسبة أصوات بلغت 55.68%.