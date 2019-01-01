الصين تطلق بنجاح صاروخًا حاملًا تجاريًا خاصًا

أرسل صاروخ حامل طورته شركة صينية خاصة بنجاح قمرين اصطناعيين إلى المدار من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في شمال غرب الصين عند الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم الخميس.



الصاروخ «إس كيو إكس-1 واي 1» الذي طورته شركة «آي-سبيس» لصناعة الصواريخ ومقرها في بكين، هو صاروخ حامل تجاري صغير ذو أربع مراحل.



ويبلغ قطر جسم الصاروخ حوالي 1.4 متر بينما يبلغ طوله 20.8 متر ويستطيع الإقلاع بحمولة تصل إلى 31 طنًا، ولديه القدرة على إرسال حمولة تزن 260 كغم إلى ارتفاع 500 كم في مدار متزامن مع الشمس.