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محافظات

تخصيص 10 آلاف فدان لزراعتها بأشجار الجوجوبا بالوادي الجديد

الخميس 25/يوليه/2019 - 04:06 م
جريدة الدستور
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وافق محافظ الوادي الجديد، على تخصيص 10 آلاف فدان لزراعتها بنبات الجوجوبا والنخيل والأشجار المثمرة بطريق بغداد- الأقصر، وكذلك تخصيص 150 ألف فدان لإقامة مشروع ظهير زراعي لشباب قرية بدخلو بالداخلة، مشددًا بضرورة توفير مصدر ري لها واستخدام أساليب الري المطور في زراعتها.

جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ اليوم الخميس، مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي بحضور حنان مجدي، نائب المحافظ، وسيد محمود، سكرتير عام المحافظة المساعد، والقيادات التنفيذية، أعضاء المجلس لمناقشة عدد من المشروعات الاستثمارية بالمحافظة.

وأكد المحافظ ضرورة التيسير والتسهيل أمام الشركات الاستثمارية الكبرى الراغبة في إقامة مشروعات زراعية ذات العائد الاقتصادي المرتفع خاصة النخيل بالمحافظة.

ووجه بتشكيل لجنة بكل مركز لحصر المشروعات الزراعية التي تم تخصيصها للوقوف على نسب التنفيذ ومنح مهلة 6 أشهر فقط للشركات غير الجادة يتم بعدها اتخاذ الإجراءات القانونية وتنفيذ نصوص العقد المبرم، بالإضافة إلى عمل دراسة لصياغة عقد موحد يحفظ حقوق المواطن يوضح به سعر المياه وكميتها المقننة وكذلك سعر إيجار الفدان الزراعي وكافة الاشتراطات القانونية.
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