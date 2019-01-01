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محافظات

"إسكان مطروح": جار تشكيل لجان للمصالحة فى أعمال البناء المخالفة

الخميس 25/يوليه/2019 - 04:03 م
جريدة الدستور
ياسمين شعيب
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قال العميد مهندس أحمد علي، وكيل وزارة الإسكان والمرافق بمطروح، إنه جار تشكيل لجان للمصالحة في أعمال البناء المخالفة في كل مركز من مراكز محافظة مطروح واللجان الفنية، ستكون برئاسة مدير الإدارة الهندسية في كل مجلس مدينة، وسيتم إعلان المواطنين، بالإضافة إلى أنه سيتم توفير نموذج طلب التصالح.

وأضاف وكيل وزارة الإسكان بمطروح، في تصرح خاص لـ"الدستور" أن المخالف في أعمال البناء يقوم بتقديم طلب تصالح عن أعمال مخالفة أو تغيير استخدام ومرفقة به " صورة بطاقة الرقم القومي، المستندات التي تثبت علاقة مقدم الطلب بالعقار المطلوب التصالح عليه، إثبات ارتكاب المخالفة، نسختين من الرسومات المعمارية، ونسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء، صورة أورنيك الترخيص، تقرير من مكتب استشاري عن السلامة الإنشائية، الإيصال الدال علي سداد رسم فحص ودراسة الطلب".

وأوضح أن اللجنة الفنية ستقوم بتلقي المستندات وفحصها على أرض الواقع، ويتم رفع تقرير إلى المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة بالقبول أو بالرفض وسيتم إعلان المواطنين عن طريق خطاب مسجل بعلم الوصول، وسيتم تحديد قيمة المخالفة التي تبدأ من 500 جنيه وحتى 5000 جنيه على حسب إجمالي مسطح أعمال المخالفة.
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