نابولى يسعى لخطف بيبى قبل باريس سان جيرمان

يتأهب كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي نابولي، لضم تدعيم جديد في مركز الجناح بصفوف الفريق الجنوبي الإيطالي.



ويتنافس نابولي مع أرسنال وباريس سان جيرمان، لضم موهبة نيكولاس بيبي نادي ليل، ومنتخب كوت ديفوار والحاصل على جائزة أفضل لاعب إفريقي في الدوري الفرنسي الموسم الفائت.



وحسب المصادر الصحفية الأخيرة، فإن مسئولي نادي ليل يجتمعون حاليًا مع المدير الرياضي لنادي نابولي السيد كريستيانو جيونتولي، للحديث حول طلباتهم المادية.



وكانت صحيفة توتو سبورت قد كشفت عن أن اجتماع رئيس نادي ليل سيكون حاسمًا لاتخاذ القرار بشأن إما الاتفاق مع النادي الإيطالي وبيع اللاعب له وإما انتظار تقديم باريس سان جيرمان لعرض كبير للاعب.



وكان نادي ليل قد رد على أسئلة نادي باريس، بشأن المبلغ المطلوب في ضم نجميه نيكولاس بيبي ورافائيل لاو، وجاء الرد بأن ليل يريد 75 مليون يورو للأول، بينما طلب في الثاني مبلغ 35 مليون يورو.