الميلان يضع خطة لضم ديميرال

يجد نادي ميلان صعوبة في إقناع يوفنتوس بالتخلي عن المدافع التركي ميريح ديميرال خلال سوق الانتقالات الحالية بالمبلغ الذي تريد إدارة النادي الأحمر والأسود دفعه.



ويعتبر ديميرال الهدف الأول لنادي الروسونيري خلال الفترة الحالية من السوق، ورغم أن يوفنتوس اشتراه فى الصيف مقابل 18 مليون يورو قادمًا من ساسوولو، إلا أن البيانكونيري يريد بيعه بمبلغ 35 مليون يورو أي ضعف المبلغ الذي اشتراه به.



ولأن ميلان يجد أن هذا المبلغ أعلى من الذى بالإمكان دفعه، فإنه يُفكر في عدم استكمال المفاوضات في الوقت الحالي، على أن يعود في نهاية السوق لفتحها من جديد.



ويُراهن مسئولو النادي الأحمر والأسود على أن هذه الاستراتيجية قد تنجح وستدفع اليوفى إلى تقليل مبلغ الـ35 مليون يورو الذي يُصِر عليه لبيع النجم التركي الدولي لمنافسه في الدوري المحلي.