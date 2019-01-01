لاعب برشلونة ينتقد إدارة النادي بسبب دي يونج

انتقد كارليس ألينيا، لاعب وسط برشلونة الإسباني، إدارة النادي الكتالوني، بسبب الوافد الهولندي الجديد فرينكي دي يونج.



دي يونج انتقل إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادمًا من أياكس أمستردام الهولندي مقابل 75 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 11 مليونا كمتغيرات.



وحصل لاعب الوسط الهولندي على القميص رقم 21 الذي كان يرتديه ألينيا في برشلونة، لينتقل الأخير إلى القميص رقم 19.



وقال ألينيا في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية: "وافقت على منح قميصي رقم 21 لصالح دي يونج بعدما طلبه مني بشكل شخصي".



واستدرك: "كنت أفضّل أن أتلقى رسالة من إدارة النادي لأنها وعدته بالحصول على الرقم دون الرجوع لي، وهذا أمر سيئ".



وأضاف: "أشعر بالسوء من هذا التصرف لأنني اعتدت على التصرف تجاه النادي بشكل جيد، ولدينا تواصل جيد، كان عليهم فقط أن يبلغوني بالأمر".