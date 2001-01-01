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رياضة

إسبانيا وإيطاليا تتأهلان لدورة طوكيو الأوليمبية 2020

الخميس 25/يوليه/2019 - 03:59 م
جريدة الدستور
وكالات
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أطاحت إسبانيا وإيطاليا، الثنائي الفائز ببطولة العالم من قبل، بالمزيد من المنافسين لتبلغا نهائي كرة الماء في بطولة العالم للسباحة والألعاب المائية، وتتأهلان لدورة طوكيو الأوليمبية 2020 عقب أداء مميز اليوم الخميس.

وتفوقت إسبانيا على كرواتيا "حاملة اللقب" 6-5 عقب الفوز على صربيا "بطلة أوروبا" و"الأوليمبياد" في دور الثمانية بينما فازت إيطاليا على المجر 12-10 في مباراة متباينة بفضل أداء قوي في الربع الثالث.

وستواجه إسبانيا، التي فازت بآخر لقب لها في 2001، إيطاليا بطلة 2011 يوم السبت المقبل، بينما ستلعب كرواتيا أمام المجر سعيًا في الحصول علي الميدالية البرونزية.

وتصدى "داني لوبيز"، حارس مرمى إسبانيا، للعديد من المحاولات بشكل قوي، بينما وجد فريقه بعض الثغرات في الدفاع المنيع لكرواتيا لينهي النصف الأول متقدمًا بنتيجة 4-2.

وتقدم الثنائي بلاي ماياراتش والبارو جرانادوس لإسبانيا بأربعة أهداف في نهاية الربع الثالث، وبدا أن صحوة كرواتيا قبل النهاية لم تكن كافية في ظل عدم توفر الوقت الكافي. وقلص مارو يوكوفيتش، الذي سجل ثلاثة أهداف، الفارق إلى 6-5 قبل 14 ثانية على النهاية، لكن إسبانيا تماسكت في مواجهة حالة التوتر التي أحدثها أندرو بوسلي " قائد كرواتيا".

وقال بوسلي للصحفيين: "قدمنا أسوأ أداء لنا في البطولة وافتقدنا تمامًا لأي أفكار على صعيد الهجوم".

وبدأت المجر، التي "نالت ثلاثة ألقاب عالمية وتسعة ألقاب"أوليمبية، قد شقت طريقها بعد أن سكنت كل تسديداتها في النصف الأول في الشباك لتتقدم 4-2.

لكن الإيطاليين قلبوا الطاولة في النصف الثاني حيث ضمن فرانشيسكو دي فولفيو وجونزالو تشينيكي المولود في الأرجنتين التقدم لمنتخب بلادهما 7-5.

وتقدمت المجر خلال الربع الثالث، قبل أن تتلقى شباكها هدفين وتنطلق إيطاليا ثانية لتتقدم دون رجعة نحو الانتصار.
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