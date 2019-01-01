طباعة أسماء لاعبى المان يونايتد على تيشيرتات الفريق باللغة الصينية

حرص نادي مانشستر يونايتد على طباعة أسماء لاعبيه على قمصان الفريق باللغة الصينية خلال المباراة المقامة، الخميس، أمام توتنهام هوتسبير ضمن بطولة الكأس الدولية للأبطال بملعب هونجكو بالصين.



ويسعى مانشستر يونايتد الذي يتمتع بشعبية جارفة في جميع أنحاء العالم، لزيادة القيمة التسويقية والمصادر المالية للنادي من خلال جولته في الصين.



ويخوض اليونايتد المواجهة الثانية بمسابقة الكأس الدولية للأبطال أمام توتنهام، بعدما فاز على إنتر ميلان في المباراة الأولى، السبت بهدف دون رد.



ويختتم الشياطين الحمر الفترة التحضيرية للموسم الجديد بمواجهة ميلان الإيطالي 3 أغسطس المقبل.



ويستهل الفريق الإنجليزي مبارياته الرسمية بمواجهة أستون فيلا، السبت 10 أغسطس المقبل ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.



يذكر أن يونايتد اختتم مباريات الدوري الإنجليزي الموسم المنصرم، في المركز السادس برصيد 66 نقطة من خلال 38 مباراة.