الترجى ينهى أزمة البطاقة الدولية للمهاجم الغانى

أنهى الترجى التونسي إجراءات انتقال مهاجمه الغانى الجديد كوامى بونسو، بعد حصوله على البطاقة الدولية من الاتحاد الغانى لكرة القدم.



وأعلن نادي العاصمة التونسية، الخميس، عن حسم صفقة التعاقد مع النجم الأسبق لنادي أشانتي كوتوكو الغانى رسميًا، حيث وقع اللاعب عقد يمتد حتى سنة 2023.



وكان النادي الغاني قد منح موافقته الرسمية على هذه الصفقة قبل الحصول على 150 ألف دولار كاملة.



يأتي هذا الموقف المتصلّب من قبل النادي الغاني، على خلفية عدم قيام نادي الترجي التونسي، في فترة سابقة، بسداد قيمة صفقة النجم الأسبق لـهارتس أوف أوك الغانى إيمانويل كلوتى، وهو ما أجبر لجنة النزاعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم على التدخّل في الموضوع.



يشار إلى أن بونسو جدّد العهد مع أجواء المباريات خلال الموسم الماضي، بعد فترة توقّف عن اللعب دامت سنة بسبب قضائه عقوبة السجن في السويد لمدّة سنة، وذلك على حلفيّة ضربه زوجته السويديّة أثناء فترة لعبه مع جافل السويدي.