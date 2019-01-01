المنيا توقع 421 عقدًا لتقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة بـ248 مليون جنيه

قال محافظ المنيا، إن إجمالي عقود تقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة، التي وقعتها المحافظة حتى الآن بلغت 421 عقدًا، منها 317 عقد زراعة و104 عقود مبان، بعد استيفاء كل المعايير والشروط والموافقات النهائية من كل الجهات المعنية، وذلك بإجمالي مساحات تصل إلى نحو 11 ألفًا و180 فدانًا، بعد تم أن تسديد المقدم القانوني لها بنسبة 25%، والذي بلغ 248 مليونًا و437 ألفًا و716 جنيهًا.



وأشار المحافظ - خلال اجتماع لجنة البت اليوم الخميس - إلى أن توقيع العقود يأتي بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة، لتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة ضمن المساحات التي صدر لها قرار جمهوري رقم 529 لسنة 2017 بنقل الولاية إلى محافظة المنيا.



وشدد المحافظ على الجهات المعنية بضرورة التنسيق وإنهاء الإجراءات الخاصة بالمعاينة والتثمين وتحرير العقود واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن سداد الرسوم المقررة، مشيرًا إلى عدم التهاون مع المخالفين من خلال تفعيل القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء.



من جانبه، قال مدير عام إدارة أملاك الدولة، إنه سيتم تسليم 69 عقدًا جديدًا بعد توقيع المحافظ، منها 29 عقد زراعة و40 عقد مباني.