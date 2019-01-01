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الثقافة

الأحد.. "الإنتاج الثقافي" يطلق ورش حكي بمكتبة الحضارة الإسلامية

الخميس 25/يوليه/2019 - 03:19 م
جريدة الدستور
جمال عاشور
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يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، ورش حكي بمكتبة الحضارة الإسلامية بالقلعة، في الحادية عشر من صباح يوم 28 و29 و30 يوليو الجاري، تحت إشراف القاصة والروائية أسما عواد.

وعن الورش تقول أسما عواد، إن الورش تنقسم إلى ورش حكي للأطفال، وأخرى لتدريب الكبار على الحكي للأطفال، ويتدرب الطفل خلال ورشته على الحكي عن الذات وعن الآخر، وأيضا التدريب على الحكي العكسي والحكي النقدي، أما بالنسبة للكبار فيكون التدريب من خلال ورشة لتعلم الحكي للأطفال، وجمع الحكايات من الجدات والأمهات وتدوينها.

تأتي الورش ضمن خطة قطاع شئون الإنتاج الثقافي، لإقامة عددًا من الفعاليات والأنشطة الثقافية خلال شهور الصيف من خلال الإدارة العامة للنشاط الثقافي والفني، التي يديرها الشاعر عماد عبد المحسن، إيمانا من القطاع بأن الحكي أحد أهم الوسائل المعرفية الجاذبة للأطفال.
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