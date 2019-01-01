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حوادث

مصادر: وزير الداخلية يصدّق على حركة مساعديه

الخميس 25/يوليه/2019 - 03:18 م
اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق
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قالت مصادر أمنية إن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، صدّق على الحركة العامة للتنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة، عقب اجتماع المجلس الأعلى للشرطة.

وشهدت حركة تنقلات الشرطة 2019 تغييرات شملت عددًا من مساعدي وزير الداخلية، ومديري الأمن، ومديري المصالح والإدارات العامة، ونواب مديري الأمن، ونواب مديري الإدارات والمصالح.

وشملت حركة تنقلات الداخلية 2019 أيضًا إحالة عدد من الضباط الذين أنهوا الخدمة لبلوغهم سن المعاش، وترقية آخرين من مستحقي الترقية وفق معايير وزارة الداخلية، وسياستها في الدفع بقيادات شابة لتولي مناصب قيادية، بهدف ضخ دماء جديدة.

في نفس السياق، راعت حركة تنقلات وزارة الداخلية 2019 المعايير الأساسية وفقًا للقواعد والمقررات الوظيفية لأجهزة الوزارة، والاستقرار الوظيفي، والبعد الإنساني والاجتماعي "التوطين" للضباط، مع الأخذ في الاعتبار الحالات الصحية والاجتماعية.

وشملت حركة تنقلات الشرطة 2019 تعيين اللواء عماد صيام، مساعد الوزير لقطاع الأمن، واللواء مصطفى شحاتة، مدير أمن الجيزة مساعد الوزير للشئون القانونية، واللواء علاء الأحمدي، مساعد الوزير لقطاع الإعلام والعلاقات، واللواء خالد فوزي، مساعد الوزير للأمانة العامة.

ومن المقرر أن تنفذ حركة تنقلات الداخلية 2019 اعتبارًا من أول أغسطس المقبل، على أن يتم فتح باب التظلمات لمدة ثلاثة أيام، ستقوم الجهات المعنية بفحصها والفصل فيها.
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