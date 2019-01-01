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محافظات

إزالة 22 حالة تعد على نهر النيل بالقليوبية

الخميس 25/يوليه/2019 - 03:11 م
جريدة الدستور
كتب صلاح حسنى
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شنت الأجهزة المحلية بمركز ومدينة كفر شكر برئاسة المهندس محمد الحسيني عبد الرحمن، حملة إزالة مكبرة بنطاق المركز بمعدات بعمال ومعدات مجلس المدينة لإزالة كافة التعديات الواقعة على نهر النيل وأملاك الري للحفاظ على هيبة الدولة.

وأكد المهندس محمد حسيني عبد الرحمن رئيس مجلس مدينة كفر شكر، أنه تم إزالة 22 حالة تعديات على مساحة 1686 متر أملاك ري ونهر النيل، مشيرا إلى أن الحملة تستهدف الحفاظ على هيبة الدولة والضرب بيد من حديد على كل من يخالف القانون والتعليمات وذلك تنفيذا لتعليمات محافظ القليوبية.

شارك في الحملة المقدم أنور حشيش مأمور مركز شرطة كفر شكر، وقيادات ورؤساء الوحدات المحلية بمجلس المدينة ومسئولي وزارة الري ونهر النيل بمحافظة القليوبية.
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