"المتاحف والتنمية المستدامة" في محاضرة بمكتبة الإسكندرية

ينظم متحف الآثار، التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، في 30 يوليو الجاري، محاضرة بعنوان "المتاحف والتنمية المستدامة".



يلقي المحاضرة الدكتور أسامة عبد الوارث مدير عام مركز الطفل للحضارة والإبداع وخبير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" بالمنطقة العربية.



تتناول المحاضرة مفهوم تنمية الحضارة القومية بشكل وجيز، وذلك لتأكيد دور المتاحف والمراكز الحضارية في عملية التنمية المستدامة، ومن خلال المحاضرة يتضح إلى أي مدى تعالج السياسات المتبعة في القومية مفهوم التطور الحضاري.