انتظام الحركة الركابية والملاحية بمطار القاهرة

شهدت الحركة الركابية والملاحية بمنياء القاهرة الجوى بمطار القاهرة الدولي، خلال الـ12 ساعة الماضية، انتظامًا كبيرًا في عمليات الإقلاع والهبوط، حيث لم يتلق برج المراقبة الجوية أية إخطارات من جانب شركات الطيران العاملة، تفيد بتأخر أو إقلاع أية رحلات تابعة لها.



ومن جانبها، قدمت السلطات الأمنية بمطار القاهرة كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة للوفود الركابية والسياحية بمرحلتى السفر والوصول، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعاونة والعلاقات العامة بشركتى ميناء القاهرة الجوى ومصر للطيران.



وتشهد مباني مطار القاهرة خلال الآونة الأخيرة كثافة ركابية وجوية هائلة، تزامنًا مع بدء الفصل الصيفى وحرص آلاف السائحين على زيارة المعالم الأثرية والسياحية والحضارية بالقاهرة.