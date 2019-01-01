تجديد حبس شادي الغزالي حرب 45 يومَا

قررت الدائرة 25 جنايات، الخميس، قبول الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل شادي الغزالي حرب، عضو ائتلاف شباب الثورة، في اتهامه بنشر أخبار كاذبة في القضية رقم ٦٢١ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا، بتدابير احترازية، وقررت تجديد حبسه 45 يومًا.



واستأنفت النيابة أمس الأربعاء، على قرار إخلاء سبيل "حرب"، وستصدر المحكمة قرارها بقبول الاستئناف أو رفضه واستمرار إخلاء سبيله.



وكانت نيابة أمن الدولة برئاسة المستشار خالد ضياء، قد قررت في وقت سابق حبس "حرب" 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مرات عدة، بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، وفق محمد فياض محامي المتهم.



ووجهت النيابة للمتهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.