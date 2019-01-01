الصين تعزز حماية واستغلال التراث الثقافي الثوري

قال ليو يوي تشو، رئيس المصلحة الوطنية للتراث الثقافي، خلال اجتماع حضره رؤساء الهيئات المحلية للتراث الثقافي، إنه بناء على قائمة تضم مناطق لحماية واستغلال التراث الثقافي الثوري، تعتزم البلاد صياغة خطط عمل على مستوى المقاطعات والمدن في النصف الثاني من العام.



وأضاف ليو أن الصين كشفت النقاب في شهر مارس عن القائمة الأولى والتي تضم 15 منطقة لحماية واستغلال التراث الثقافي الثوري، ومن المتوقع أن تكشف النقاب عن القائمة الثانية بعد ذلك.



وحث ليو على بذل مزيد من الجهود في الابتكار والتخطيط للحفاظ على هذا التراث واستغلاله.