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مصر

افتتاح المبنى الجديد بمطار الغردقة.. الإثنين المقبل

الخميس 25/يوليه/2019 - 03:04 م
جريدة الدستور
محمود السعدى
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يفتتح وزير الطيران المدني، مبنى الركاب رقم 2 بمطار الغردقة الدولي، الإثنين المقبل، وذلك بعد الانتهاء من كافة أعمال التطوير والإنشاء عبر رفع كفاءة المبنى وزيادة قدرته الاستيعابية، ليكون جاهزًا لاستقبال الرحلات السياحية والركابية، وتخفيف العبء والضغط الجوي والركابي على المبنى القديم.

ويضم مبنى الركاب رقم 2 بمطار الغردقة 11 بوابة مغادرة متصلة بالطائرات بواسطة جسور مباشرة إلى جانب 9 بوابات مغادرة لخدمة الطائرات البعيدة بواسطة حافلات، و72 كاونتر حجوزات لتسجيل المغادرين واستلام الحقائب، بالإضافة إلى 2 كاونتر لخدمة الامتعة كبيرة الحجم، تتضمن 18 كاونتر لتوثيق جوازات الركاب المغادرين و16 كاونتر لتوثيق جوازات الركاب القادمين، ويضم أيضًا نظام نقل حقائب آلى يحتوى على 6 سيور لنقل أمتعة الركاب المغادرين، و9 سيور كهربائية لاستلام أمتعة الركاب القادمين.

ومن المقرر أن يحضر افتتاح المبنى الجديد بمطار الغردقة كبار مسئولى وزارة الطيران المدنى ومسئولى المطار ومحافظة البحر الأحمر.
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