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منوعات

حفرية قديمة تكشف عن أصل الأرانب السومطرية المخططة

الخميس 25/يوليه/2019 - 03:03 م
جريدة الدستور
وكالات
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وقف باحثون على اكتشافات جديدة بشأن أصل الأرانب السومطرية المخططة من خلال حفرية يرجع تاريخها إلى 6.2 مليون عام خلت، وفقا لما ذكرت الأكاديمية الصينية للعلوم.

والأرانب السومطرية المخططة لها جسم رمادي بشكل عام مع خطوط بنية اللون، وتعيش حاليا في المناطق الجبلية في سومطرة وجنوب شرقي آسيا. وقد صُنفت هذه الأرانب على أنها أنواع معرضة بشدة لخطر الانقراض، نظرا للضرر الشديد الذي لحق بموائلها المتمثلة في الغابات الاستوائية المطيرة.

وظل أصل الأرانب السومطرية المخططة غير معروف لفترة طويلة حتى عثر باحثون صينيون على مجموعة من حفريات الأرانب التي تعود إلى أواخر العصر الميوسيني (11.6 مليون إلى 5.3 مليون عام خلت) في مقاطعة يوننان بجنوب غربي الصين في عام 1986.

واعتُبرت هذه الأرانب أنها أسلاف الأرانب السومطرية المخططة، بحسب ما ذكر دنغ تاو، باحث بمعهد علم حفريات وأنثروبولوجيا الحيوانات الفقارية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم.

واكتشف فريق دنج أحفور لفك سفلي لأرنب في مدينة تشاوتونج في مقاطعة يوننان عام 2015.

وعلى مدار أربعة أعوام من التعاون مع معهد يوننان للآثار ومعاهد أجنبية، اقترح باحثون أن حفرية الأرنب تنتمي لذات النوع من الأرانب المخططة المكتشفة في عام 1986، حيث توطن كلاهما في مستنقعات رطبة.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاكتشاف إلى توضيح أصل الأرانب السومطرية المخططة، علاوة على إعادة هيكلة تاريخ تطور هذا النوع من الأرانب.

وأوضح دنج أن هذا النوع من الأرانب ظهر في جنوب شرقي آسيا وانتقل إلى المناطق الموجودة في سومطرة حاليا.
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