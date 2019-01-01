افتتاح معارض للملابس الجاهزة والمفروشات بأطفيح

افتتحت محافظة الجيزة بمركز ومدينة أطفيح معارضا لمستلزمات الملابس والمفروشات بأسعار مخفضة بالتعاون مع المجتمع المدني، حيث يأتي ذلك في إطار سعي المحافظة بالاهتمام بالمناطق النائية وتوفير كافة السلع والمنتجات بأسعار مخفضة.



وأكد محافظ الجيزة على أهمية تلك المعارض للتخفيف على كاهل الأسرة المصرية، موكدًا أن تلك المعارض لا تهدف إلى الربح بل ستقوم بتوفير الملابس للكبار والأطفال لقرب عيد الأضحى المبارك،

مشيرًا إلى أنه تم إقامة المعارض عليى مساحة 650م وتستمر لمدة ثلاث شهور، كما سيتم عرض كافة مستلزمات المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد.



وأشار إلى أنه تم إقامة معرضين بمدينة إطفيح وقرية القبابات لمساعدة المواطنين القائمين بالمنطقة والحصول على مستلزماتهم دون معاناة وبسعر مناسب، موجهًا رئيس المركز بمواصلة إقامة المعارض بالتنسيق مع المجتمع المدني لخدمة مواطني كافة القرى بالمركز.



كما وجه رؤساء المراكز والمدن بضرورة توفير أماكن لإقامة معارض السلع المخفضة لخدمة المواطنين وخاصة المقيمين بالقرى والعمل على النهوض بمستوى الخدمات المقدمة لهم.