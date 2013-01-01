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حوادث

تأجيل محاكمة 215 متهمًا بـ"كتائب حلوان" لـ15 سبتمبر

الخميس 25/يوليه/2019 - 03:00 م
جريدة الدستور
حسام محفوظ
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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم طرة، الخميس، برئاسة المستشار شعبان الشامى، تأجيل محاكمة 215 متهمًا بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء، والمعروفة بـ"كتائب حلوان"لجلسة 15 سبتمبر المقبل؛ لاستكمال المرافعات.

تضمن أمر إحالة المتهمين للمحاكمة أنهم في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.
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