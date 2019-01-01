تقارير صحفية: يونايتد يفكر في بيع "بوجبا"

أكد تانكيري بالميري مراسل "سكاي سبورتس" البريطانية أن نادي مانشستر يونايتد بدأ فكرة الموافقة على بيع نجمه الفرنسي الدولي بول بوجبا في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



ومن خلال حسابه الرسمي عبر تويتر قال بالميري: "مانشستر يونايتد اقتنع بفكرة بيع بول بوجبا ف يالصيف الحالي.



وتابع بالميري: "مانشستر يونايتد عقب جلسة هامة في لندن مع ماتيا كيزمان وكيل الصربي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب نادي لاتسيو وتم الاتفاق على راتب سنوي بقيمة 6 ملايين يورو للاعب الصربي".



وأضاف بالميري: "الآن حان الوقت كي يقدم ريال مدريد العرض الأول للتعاقد مع بول بوجبا في الصيف الجاري".



وتشير التقارير أن مانشستر يونايتد يخطط للحصول على أكثر من 150 مليون يورو للموافقة على فكرة رحيل اللاعب الفرنسي الدولي في الصيف الجاري وهو اللاعب الذي يعد خيار مهم جدا بالنسبة للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان في ريال مدريد في الصيف الجاري.