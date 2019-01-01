تكافح الاحتباس الحرارى.. تعرف على مزايا الطائرة صديقة البيئة



- تتوافر بها أعلى أنظمة الأمان.

- المقعد مزود بإطار خلفي متكامل لتوفير الخصوصية للراكب.

- بها حقائب هوائية لحماية رأس الراكب في حالات الطوارئ.

- تسع لـ309 مقاعد بواقع 30 مقعدًا ماسيًا على متن درجة رجال الأعمال.

- مزودة بأحدث وسائل الراحة والرفاهية وأحدث التقنيات.

- تكافح ظاهرة الاحتباس الحراري.





استقبل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الخميس، أول طائرة صديقة للبيئة تنضم إلى الأسطول المصري وتستخدم الوقود الحيوي في معظم رحلاتها، وهو عبارة عن وقود سائل منتج من النباتات بخلاف الوقود الطبيعي، ضمن صفقة طائرات بوينج دريم لاينر B787-9.ونستعرض مميزات الطائرة صديقة البيئة: