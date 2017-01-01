ديمبلي بديلا لنيمار.. شرط باريس سان جيرمان الوحيد

أكدت صحيفة ليكيب الفرنسية أن نادي باريس سان جيرمان لا يمانع بيع نيمار في الصيف الحالي بشرط موافقة برشلونة على رحيل اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي ضمن الصفقة.



واعتاد نيمار أن يكون النجم الأول للنادي الباريسي منذ انتقاله لفريق ملعب حديقة الأمراء في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو.



ولا يمانع باريس رحيل نيمار بشرط انضمام ديمبيلي للفريق الباريسي وهو الصديق المقرب لمواطنه كيليان مبابي.



ويرى النادي الباريسي أن وصول ديمبيلي لصفوفه هذا الصيف سوف يساهم في سعادة مبابي واتخاذه لقرار تمديد التعاقد والاستمرار لسنوات قادمة وهو ما يطمح له النادي هذا الصيف.



وقرر باريس سان جيرمان وضع صورة لجولة النادي التحضيرية في آسيا للموسم الجديد من دون تواجد اللاعب البرازيلي نيمار.



المدرب توماس توخيل هو الآخر لم يعد يهتم بفكرة رحيل نيمار مؤكدا تواجد العديد من الأسماء المهمة في صفوف النادي الباريسي النادي الذي لم يبذل أي مجهودات من أجل الحفاظ على نيمار وإقناعه بالبقاء في صفوف النادي حيث يشعر النادي الفرنسي بسعادة بسبب رغبة نيمار في العودة لكامب نو وعدم البقاء في النادي.