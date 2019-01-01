معلول: دوري أبطال أفريقيا هدفنا الموسم المقبل

أكد علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أن الجماهير هي كلمة السر في حسم لقب الدوري بفضل مساندتها للاعبين وتحفيزهم لتحقيق الانتصارات، وتعويض فارق النقاط واستعادة الصدارة والتربع عليها ثم الفوز بالبطولة الغالية.



وقال معلول إن تحقيق الفوز فى مباراة المقاولون العرب، وحسم اللقب دون انتظار لمباراة الزمالك في الجولة القادمة والأخيرة، كان يمثل أولوية كبيرة لدى اللاعبين، لذلك قاتلوا وكانوا رجالا؛ حتى حققوا هذا الهدف.



وشدد معلول على أن الموسم المقبل سيشهد أداءً مغايرا من جانب جميع اللاعبين؛ لأن الأهلي يسعى بكل قوة للفوز ببطولة إفريقيا.