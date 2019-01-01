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رياضة

انطلاق رحلة إحياء ذكرى الغوص الـ31 فى الكويت

الخميس 25/يوليه/2019 - 02:55 م
جريدة الدستور
وكالات
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انطلقت رحلة إحياء ذكرى الغوص الـ31 صباح اليوم الخميس في النادي البحري الرياضي الكويتي في الساحل الكويتي بمشاركة 195 شابا، تحملهم 13 سفينة إلى البحر حتى اليوم الأول من شهر أغسطس المقبل.

وبدأت رحلة الغوص بإقامة مراسم الدشة - ما يطلق على رحلات الغوص في الماضي- واشتملت فعالياتها على مثول الشبان المقرر مشاركتهم أمام منصة الشرف وعزف السلام الوطني.

وبعد توجه النواخذة والبحرية إلى الساحل لوداع الأهالي، ثم التوجه إلى سفن الغوص، حيث بدأت مغادرتهم إلى بندر الخيران، مكان تجمع سفن الغوص، على أن يمارس الشباب الغوص في هيرات الخيران بحثا عن اللؤلؤ، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأكد ممثل أمير البلاد وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب محمد الجبري، في تصريح صحفي على هامش تدشينه الرحلة على أهمية تراث الكويت البحري لارتباطه الوثيق بتاريخ الوطن وتضحيات الآباء والأجداد، لافتا إلى أن هذه الرحلة تمثل لأبناء الكويت تجربة عما عاناه الأجداد لكسب الرزق.

وأعرب الوزير الجبري عن الاعتزاز بما تحظى به هذه الرحلة من رعاية واهتمام من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لما لها من الأثر العميق في تعزيز رغبة وحماس الشباب في إحياء صور الماضي بكل ما تحمله من صعوبات ومشقات وتجسيدًا لتراث الوطن.

وبين أن قصص العمل والكفاح التي سطرها الآباء والأجداد في البحر الذي شكل مصدر رزقهم وأساس اقتصادهم فترة طويلة من الزمن تعد مصدر فخر وإلهام للجيل الحالي لمواجهة التحديات والظروف.

وأوضح أن مهنة الغوص للبحث عن اللؤلؤ احتلت مكانتها اللائقة في التراث الشعبي للكويت، لأنها إحدى أكثر المهن التي برزت في المجتمع الكويتي، لافتًا إلى أهمية المحافظة على هذا الموروث الشعبي الكويتي والخليجي الأصيل.

وبدأ النادي البحري مشواره في تنظيم رحلات الغوص السنوية عام 1986 بخمس سفن خشبية، وفرتها وزارة الإعلام تلتها سبع سفن أخرى هدية من الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح عام 1987، رغبة منه رحمه الله في توسيع المشاركة الشبابية في الرحلات.

وأهدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح سفنًا أخرى إلى النادي البحري، ما مكنه من مواصلة جھوده في تنظيم رحلات الغوص سنة بعد أخرى، لتتسع المشاركة الشبابية بكل ما يعنيه ذلك من ربط بالمعاني الوطنية وتخليد ذكرى الأجداد وتكريمھم.
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