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حوادث

تأييد إلزام أحمد عز بدفع 700 ألف جنيه مصروفات مدرسية لـ"توأم زينة"

الخميس 25/يوليه/2019 - 02:54 م
جريدة الدستور
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أيدت محكمة استئناف القاهرة، منذ قليل، حكم أول درجة في قضية المصروفات المدرسية الخاصة بـ"توأم" الفنانة زينة الطفلين "زين الدين وعزالدين"، حيث رفضت استئناف أحمد عز، وألزمته بدفع ما يساوي 30 ألف جنيه إسترليني بالجنيه المصري، كمصروفات مدرسية للتوأم، أي ما يعادل مبلغ 700 ألف جنيه سنويًا.

وكان "عز" تقدم باستئناف أمام محكمة استئناف القاهرة، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة في نوفمبر 2018، بإلزامه بدفع نحو 30 ألف جنيه إسترليني، قيمة مصروفات دراسية للتوأم "عزالدين وزين الدين"، ونظرته المحكمة في عدة جلسات، ثم أصدرت الحكم المتقدم.
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