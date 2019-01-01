باريس يتراجع عن ضم دوناروما حارس ميلان

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية صباح اليوم الخميس، عن تراجع نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، في فكرة التعاقد مع الشاب جيانلويجي دوناروما حارس نادي ميلان الإيطالي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.



ويعتبر جيانلويجي دوناروما صاحب 20 عامًا فقط من أفضل حراس المرمى المتواجدين في أوروبا بالوقت الحالي، وبالطبع مراقب من قبل العديد من الأندية الكبيرة.



وقدّم جيانلويجي موسمًا طيبًا مع الروسونيري، مما دفع العديد من الأندية للتفكير في ضمه هذا الصيف، لعل أبرز هذه الأندية باريس سان جيرمان الفرنسي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي.



ووفقًا للصحيفة، فإن نادي باريس سان جيرمان تقدم بالفعل بعرض رسمي إلى نادي ميلان الإيطالي بقيمة 20 مليون يورو بالإضافة إلى الحارس ألفونس أريولا من أجل التعاقد مع جيانلويجي دوناروما، ولكن رد الروسونيري كان بالرفض لأنهم يريدون حوالي 50 مليون للتخلي عن خدماته.



ولذلك، وحسب تقارير جديدة في الصحافة الفرنسية والإيطالية، قرر النادي الباريسي عدم مطارده هدفه الأول لمركز حراسة المرمى جيانلويجي دوناروما، حيث يعتقدون أن تقييم ميلان لسعره مبالغ بشكل كبير للغاية.