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عالم

"فير أوبزرفر" الأمريكية: تركيا لم تتوقع رد الفعل الأمريكي بعد شرائها "إس 400"

الخميس 25/يوليه/2019 - 02:53 م
جريدة الدستور
إسراء صلاح الدين
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أكدت صحيفة "فير أوبزرفر" الأمريكية، أن رد الفعل الأمريكي على شراء تركيا أنظمة الدفاع الصاروخية الروسية "إس 400" كان أكبر مما توقعته تركيا، إلا أنه من غير المرجح أن تلغي تركيا الصفقة، حيث تسلمت اليوم شحنة جديدة من الأسحلة الروسية.

وتابعت أن أي عقوبات أمريكية ولو رمزية على تركيا ليست في مصلحة الأخيرة، ففي عام 2018 تأثرت العلاقات بين الدولتين بشدة على خلفية احتجاز أنقرة القس الأمريكي برونسون، ما أدى لفرض عقوبات أمريكية على وزارتين في تركيا.

وأضافت أن العقوبات تم رفعها وتحسنت العلاقات بعد الإفراج عن القس، إلا أن تأثيرها على الاقتصاد ما زال قويا، وأدى لانهيار الليرة.

وأشارت إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حاول إقناع ترامب بعدم فرض أي عقوبات على تركيا حتى لو كانت رمزية، إلا أن الأمر لم ينجح، وتجاوز الأمر ما توقعته تركيا بإعفائها من أي عقوبات.
وأضافت أن المستثمرين الأجانب يعيشون حالة من الترقب لرؤية ما سيحدث خلال الفترة المقبلة، كما أن قرار الطرد من برنامج المقاتلات الأمريكية يبعث القلق بالنسبة لتركيا بالنظر في حقيقة أنها قد استثمرت في البرنامج، والقلق الرئيسي هو ما إذا كانت الولايات المتحدة ستطبق عقوبات CAATSA أم لا.


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