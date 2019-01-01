الخميس 25 يوليه 2019 الموافق 22 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

منوعات

دراسة: الإفراط فى تناول الفلفل الحار يؤدى للإصابة بالخرف

الخميس 25/يوليه/2019 - 02:52 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
ads
توصل عدد من الباحثين إلى أن الأشخاص الذين يحبون أكل الفلفل الحار يزيدون من خطر الهلاك السريع للوظائف الإدراكية لديهم في الشيخوخة، ولتأكيد هذه المزاعم، حلل العلماء بيانات خمسة آلاف صيني تم جمعهم خلال 15 عامًا.
في بداية التجربة قبل 15 عاما، كان متوسط عمر المشاركين 63.5 سنة، وراقب الباحثون المشاركين بانتظام واختبروا قدراتهم الفكرية وسجلوا مذكرات طعامهم، حسب صحيفة "ميديك فوروم".

وخلص العلماء إلى استنتاج أنه كلما زاد استخدام الناس للأطعمة الغنية بالتوابل، كلما انخفضت قدراتهم الفكرية بشكل أسرع، ويعتقد الباحثون أن ضعف الوظيفة الإدراكية يرتبط بتناول الفلفل الحار.

وقالت دراسة حديثة إن الحياة بأسلوب صحي مع اتباع نظام غذائي جيد وممارسة تدريبات بدنية بشكل منتظم قد يساعد في تبديد أثر الاستعداد الوراثي للإصابة بالخرف.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 20 ساعة

yalla shoot ماتش الزمالك والإسماعيلى الآن بث مباشر في الدوري المصري

منذ يوم

مفاجأة فى واقعة الطالبة الحاصلة على 7% بالثانوية العامة

منذ حوالي 21 ساعة

مصادر تكشف لـ"الدستور" القصة الكاملة لإطلاق نار خارج محطة مصر

منذ حوالي 3 ساعات

محمد الناصر رئيسًا مؤقتًا لـ"تونس" بعد وفاة "السبسى"

ads

الصور

image description

نجوم الفن يشيعون جثمان فاروق الفيشاوي

image description

بالصور.. أحمد سعد يتألق فى وايت بيتش بمارينا 5

image description

مباراة الزمالك والإسماعيلى فى الدورى المصرى

image description

مباراة تتويج الأهلى بالدورى الـ41 فى تاريخه

image description

جنازة والدة يسرا.. حضور كبير لنجوم الفن

ads

الأكثر قراءة

للمرة الثانية تجديد حبس منى الغضبان 45 يومًا في الفيديوهات الفاضحة

اتجاه داخل الزمالك للاستغناء عن 8 لاعبين في أعقاب خسارة الدوري

رئيس الزمالك يقيل ثنائي الجهاز الفني عقب خسارة الدوري

وصية فاروق الفيشاوى لأهله قبل وفاته

ستوديو

تونس تنكس الأعلام وتعلن الحداد الوطني لمدة أسبوع

سياسي تونسي يوضح أسباب بيان الرئاسة بالالتفاف حول المؤسسات الدستورية (فيديو)

ناقد فني: فاروق الفيشاوي استحق لقب "عملاق المسرح العربي" (فيديو)

مقتل 12 شخصًا في 3 انفجارات بالعاصمة الأفغانية (فيديو)

ads

رياضة

تقارير صحفية: يونايتد يفكر في بيع "بوجبا"

ديمبلي بديلا لنيمار.. شرط باريس سان جيرمان الوحيد

معلول: دوري أبطال أفريقيا هدفنا الموسم المقبل

انطلاق رحلة إحياء ذكرى الغوص الـ31 فى الكويت

الرئيس نيوز

اتجاه لتبكير موعد انتخابات الرئاسة في تونس

قريباً.. إسرائيل تكشف موعد تصدير الغاز لمصر

من هو محمد الناصر الرئيس التونسي "المؤقت"؟

السيسي ناعياً السبسي: سيرته ستظل فاعلة في وجدان الشعوب العربية

منوعات

"بوينج" الأمريكية تبحث سبل تصنيع طائرات بالكهرباء

الصين تعزز حماية واستغلال التراث الثقافي الثوري

حفرية قديمة تكشف عن أصل الأرانب السومطرية المخططة

دراسة: الإفراط فى تناول الفلفل الحار يؤدى للإصابة بالخرف

كشكول

"عباس" يشارك بـ "الملتقى الوطني السادس لخريجي الأزهر"

ننشر نسب نجاح اختبار القدرات بجامعة حلوان (صورة)

"تعليم شمال سيناء" يتابع اختبارات الطلاب المتفوقين

أول رد من "التعليم" على واقعة "11% ثانوي"

إسلام سياسي

بعد وفاة السبسي.. تونس تعلن الحداد أسبوعًا ورئيس البرلمان يتولى الرئاسة

شباب الإخوان يطالبون بفضح قادة الجماعة

قايد السبسي.. نصف قرن من العمل السياسي في تونس

قنوات الإخوان تتجاهل فضائح الجماعة الداخلية

مقالات الرأي
ماجد حبته
اللعب القطرى فى الصومال
مؤمن المحمدي
البلوك وحرية التعبير
جلال حمام
أكاذيب مُراسل وصدق فنان
صفوت البياضي
النزول على سطح القمر
المزيد

الثقافة

الأحد.. "الإنتاج الثقافي" يطلق ورش حكي بمكتبة الحضارة الإسلامية

رغم تراجعهما.. قصور الثقافة تحيي "الخيامية" و"الخزف"

"الطب الشعبى وأثره على المجتمع" بثقافة بنى سويف

"ثقافة أسيوط" تستهدف الكشف المبكر عن سرطان الثدي

صفحتنا ع الفيس بوك