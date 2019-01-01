دراسة: الإفراط فى تناول الفلفل الحار يؤدى للإصابة بالخرف

توصل عدد من الباحثين إلى أن الأشخاص الذين يحبون أكل الفلفل الحار يزيدون من خطر الهلاك السريع للوظائف الإدراكية لديهم في الشيخوخة، ولتأكيد هذه المزاعم، حلل العلماء بيانات خمسة آلاف صيني تم جمعهم خلال 15 عامًا.

في بداية التجربة قبل 15 عاما، كان متوسط عمر المشاركين 63.5 سنة، وراقب الباحثون المشاركين بانتظام واختبروا قدراتهم الفكرية وسجلوا مذكرات طعامهم، حسب صحيفة "ميديك فوروم".



وخلص العلماء إلى استنتاج أنه كلما زاد استخدام الناس للأطعمة الغنية بالتوابل، كلما انخفضت قدراتهم الفكرية بشكل أسرع، ويعتقد الباحثون أن ضعف الوظيفة الإدراكية يرتبط بتناول الفلفل الحار.



وقالت دراسة حديثة إن الحياة بأسلوب صحي مع اتباع نظام غذائي جيد وممارسة تدريبات بدنية بشكل منتظم قد يساعد في تبديد أثر الاستعداد الوراثي للإصابة بالخرف.