فيديو.. "بالطبل والمزمار".. طحا نوب تفتتح ميدان "عبد الناصر"

احتفل أهالي قرية طحا نوب التابعة لمدينة شبين القناطر، صباح اليوم، بالمزمار البلدي والطبل، بتجديد نصب تذكاري يحمل تمثال الزعيم جمال عبد الناصر، وآخر يحمل أسماء شهداء الوطن.



وكان أبرز الحضور نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ومحافظ القليوبية، وسيد عبد الغني رئيس الحزب الناصري، عضو مجلس النواب محمود بدر بدائرة شبين القناطر.



اجتهدت القرية في تطوير مدخلها بإقامة نصب تذكاري يحمل أسماء شهداء القليوبية، تجديد تمثال الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، ويزين الميدان نافورة حول ذلك النصب.



وشهد الاحتفال تشديدات أمنية، بوجود مأمور مركز شبين القناطر، خوفًا من حدوث أي شغب، وذلك ضمن احتفالات الشعب المصري بثورة 23 يوليو المجيدة.