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الثقافة

رغم تراجعهما.. قصور الثقافة تحيي "الخيامية" و"الخزف"

الخميس 25/يوليه/2019 - 02:52 م
جريدة الدستور
جمال عاشور
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تعمل الهيئة العامة لقصور الثقافة، على إعادة إحياء الفنون التراثية، والمنتجات التقليدية، التي اقتربت على الانقراض، وتصارع الموت، وسط التطور التكنولوجي الكبير الذي تواجهه دول العالم، من بين تلك المنتجات "الخيامية"، والمتمثلة في صناعة الأقمشة الملونة التي تستخدم قي عمل السرادقات، وربما يمتد تاريخ هذه المهنة إلى العصر الفرعوني ولكنها بالتأكيد أصبحت أكثر ازدهارًا في العصر الإسلامي ولا سيما العصر المملوكي.

وكانت ترتبط الخيامية قديمًا بكسوة الكعبة المزينة بخيوط الذهب والفضة، والتي كانت تقوم مصر بتصنيعها حتى فترة ستينيات القرن الماضي وإرسالها للحجاز قي موكب مهيب يعرف باسم "المحمل".

وتتواجد هذه الحرفة بكثرة في شارع الخيامية بالقرب من باب زويلة - آخر شارع الغورية في القاهرة.

ويعتبر فن صناعة الخيام من أوائل الحرف والأعمال اليدوية التي تعلمها ومارسها الإنسان لصنع مأوى له من القماش، وذلك بعد أن صنع الأكواخ.

وتطورت صناعة الخيام منذ عهد الدولة الفاطمية، حيث فكر الفنان المصري بإدخال البهجة في مسكنه، فطوّر صناعة الخيام وبدأ يحيكها من أقمشة ملونة مستعينًا بالتصاميم والزخارف العربية القديمة، وأدخل بعد ذلك رسومًا وزخارف مستقاة من المعابد والجوامع والكنائس، كما طور من صنعته وصنع من هذه الحرفة أشياء أخرى مثل الخدودية ومفارش السرير ومعلقات على الجدران.

وكان من أبرز من طور هذه المهنة في مصر الحاج حنفي محمد إبراهيم، الملقب بشيخ الخيامية، وقد عرض فنه وتاريخه في عدد من البرامج في القنوات التلفزيونية المصرية والعربية والدولية.

وساهمت صناعة الخيامية في زخرفة كسوة الكعبة المشرفة، وأنشأت مصر أول مؤسسة لذلك وأسمتها إدارة الكسوة، وهي موجودة في تحت الربع- باب الخلق -القاهرة. وكانت الكسوه تحمل على الجمال في احتفالية كبيرة من مصر إلى السعودية في موسم الحج، وكانت تسمى بالمحمل.

وقديمًا كانت هناك طقوس خاصة لاعتماد أي حرفي خيامي جديد ينضم لتلك الطائفة، حيث كان يتم اجتماع الخيامية وشيخهم لرؤية وفحص أعمال الخيامي الجديد، فإذا كانت على المستوى المطلوب يقيم الحرفي مأدبة اعتماد لجميع الخيامية للاحتفال بانضمامه للمهنة، أما حاليًا فدخول المهنة يتم بشكل تلقائي بعد تعلمها.

وكذلك "الخزف" هو زينة مصنوعة من المواد غير العضوية، غير المعدنية، صلبة وهشة (بعد أن يوضع بالنار)، مرن جدا في وضعه الطبيعي، يُنتج بها العديد من الأشياء مثل الأواني الفخارية والتماثيل الزخرفية.

كما أنها تستخدم في الطلاءات المقاومة للحرارة العالية ولذلك لخصائصه الكيميائية والفيزيائية وارتفاع درجة انصهاره، وعادة لون الخزف أبيض، يمكن أن مزجه بمواد مختلفة وملونة، والفخاريات عادة ما تتألف من مواد مختلفة: الطين، والفلسبار، رمل، أكسيد الحديد والألومنيا والكوارتز.

والخزف هو الطين المزجج والمفخور، يرجع تاريخ الخزف إلى أقدم العصور، في الوقت الحاضر أصبح الخزف من أحد الفنون التشكيلية.

ولما لهذا المنتجان من دور كبير في الحضارة المصرية، أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث عدد من الأنشطة الثقافية والفنية، الخاصة بهما.

وأعدت الإدارة العامة للقصور المتخصصة معرض منتجات للحرف البيئية تضمن "قطع سجاد، خيامية، خزف" وذلك في غفتتاح مركز العزيمة للتأهيل بمحافظة مرسي مطروح بمشاركة صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي.

نفذ نادي المرأة بقصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة ورشة "تفصيل" بمركز النيل للإعلام، بينما أقام نادي الطفل بالقصر ورشة رسوم أطفال فنية.

كما أقيمت ورشة رسم بقصر الإبداع الفني بالسادس من أكتوبر تضمنت تعريف أنواع الألوان الفرش وطريقة استخدامها، أعقبها ورشة رسم حر للأطفال، إلى جانب ورشة خيامية لتعلم غرزة الخيامية بمدرسة 6 أكتوبر.

بينما نظم قسم الخزف بالقصر ورشة خزف وتم عمل شكل خروف العيد بالطين الأسواني، بجانب ذلك نفذ قسم المسرح ورشة بعنوان "شعب لكل العصور".
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